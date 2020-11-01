Парламентские выборы в Грузии, от исхода которых зависело, останется ли Михаил Саакашвили "проводить реформы" в Украине или же вернется на свою родину, прогнозируемо завершились победой конкурентной ему правящей партии "Грузинская мечта".

Политсила миллиардера Бидзины Иванишвили набирает 48%, а партия Саакашвили "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция" получает около 26%. В парламент проходят пять партий и два блока.

Оппозиция, которой дистанционно руководит Михо и которая прочила его в премьеры, результаты ожидаемо не признает, винит власти в фальсификациях и призывает в воскресенье вечером на Майдан.

Собственно, как уже писала "Страна", "майдановский" вариант развития событий при поддержке США, пожалуй, единственный, при котором Саакашвили может вернуться в страну, попытавшись на волне протестов свергнуть партию Иванишвили.

Разбирались, быть ли "МихоМайдану" и что ждет Грузию после выборов.

"Это война!"

Парламентские выборы в Грузии в этот раз особо важны, поскольку страна перешла к парламентской форме правления, и главным человеком отныне будет премьер-министр.

Голосовали по смешанному методу – 120 депутатов выбирали по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной.

Правящая партия начала праздновать уже после объявления экзит-полов, которые давали ей около 50% - именно столько нужно, чтобы утвердить правительство. Но по данным ЦИК, двух процентов "Мечта" таки не дотянула.

Впрочем, с учетом того, что в парламент проходит много мелких партий, набравших по 1-2% (проходной барьер в Грузии - 1%), для партии власти не должно составить труда склеить с кем-тот из них коалицию.

"Давайте поблагодарим наших избирателей, активистов "Грузинской мечты", лидеров, вас, молодых. Вы принесли эту победу. Особенно надо подчеркнуть, что "Грузинская мечта" как партия побеждает третий раз в принципиальных выборах. То, чего хотела наша страна - сформированную, солидную команду, мы это получили", - заявил Бидзина Иванишвили после выборов.

Сторонники оппозиции после закрытия участков собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Здесь тоже говорили о победе, но не правящей партии, а своей, ссылаясь на данные другого экзитпола.

Согласно этим данным на пять часов вечера, правящая партия хоть и набрала больше всего голосов на пропорциональных выборах - 41%, в сумме оппозиционные партии опережают "Грузинскую мечту".

"Это были не выборы, это была война! И мы не проигрывали эту войну!" - заявил журналистам один из лидеров Единого Нацдвижения Ника Мелия.

О победе вещает и Саакашвили который так и не вернулся, как обещал, на родину - из-за открытых против него уголовных дел Михо могли сразу арестовать. Вместо этого он оставался в Украине и выполнял роль топ-агитатора грузинской оппозиции.

"Даже в условиях, когда у меня не было возможности приехать в страну и проводить кампанию, весь оппозиционный спектр с уверенным преимуществом одержал победу над так называемой "Грузинской мечтой", - сказал в эфире "Мтавари" Саакашвили.

По его словам, кандидаты в мажоритарные депутаты "Единого национального движения" одерживают победу практически во всех больших городах.

"Это большой триумф грузинской оппозиции, несмотря на притеснения, запугивания и давление", - сказал Саакашвили, добавив, что лично его не интересует получение какой-то должности, в том числе премьер-министра (хотя при нынешних раскладах ему эта должность точно не светит).

Против правящей партии играли факторы эпидемии и плохой экономики, а также "долгожительство" - находится у власти восемь лет. По опросам, более чем 60% грузин уверены, что страна не развивается, и хотят изменений.

В то же время оппозиция потеряла из-за своей разрозненности.

При этом, по мнению политолога Мамуки Арешидзе, "Мечте" было легче выиграть выборы из-за принятой конституционной реформы.

"Оппозиция соблазнилась низким барьером и начала создавать свои партии, чтобы участвовать поодиночке, вместо того чтобы объединиться в один блок", - объясняет нам эксперт.

"Условий для возвращения Саакашвили в Грузию нет"

Как считает политолог Руслан Бортник, "Грузинская мечта" будет формировать коалицию, хотя возможно повторение ситуации с монобольшинством.

"Сохранится нынешняя модель власти, хотя стоит ожидать смены премьер-министра Грузии, потому что антирейтинги у нынешнего руководства высокие. Кстати, и у самого Саакашвили высокие антирейтинги, которые не позволяют ему победить, например, в следующей президентской кампании. Пока условий для возвращения Саакашвили в Грузию нет, его партия не может оказаться победителем на этих парламентских выборах, и у нее мизерные шансы на участие в коалиции. Риторика Саакашвили, его недавнее заявление о возвращении в Грузию - это была попытка как раз оживить его партию и участвовать в качестве топ-агитатора, вернуть себе общественное и информационное внимание", - говорит Бортник.

Еще один фактор поражения оппозиции - поляризованное отношение к Михо.

С одной стороны, к Саакашвили в Грузии - большое недоверие, и многие период его правления воспринимают крайне негативно. Тем более что через СМИ власти за последние годы вбросили о Михо тонны компромата, а перед предыдущими выборами в парламент в 2016 году даже сняли о нем зубодробительный сериал.

Шансам его партии также помешало его физическое отсутствие в Грузии.

Эксперты не исключают, впрочем, что оппозиция может пойти по белорусскому сценарию и при поддержке Запада попытается свергнуть партию Иванишвили через Майдан.

В западной прессе накануне писали, что если Грузия не проведет свободные и справедливые выборы, скептики во многих европейских столицах воспримут это как подтверждение того, что Грузия не готова быть частью Запада. А это значит - закрытая дорога в НАТО.

"Если американцы поддержат"

В оппозиции настроены воинственно.

"Вчерашние выборы прошли с катастрофическими нарушениями. Наблюдались подкуп избирателей, запугивание, использование административного ресурса, а избирательные протоколы были фальсифицированы, чего до сих пор не было. Мы собираемся защитить каждый голос и устранить правительство Иванишвили", - заявил "Стране" грузинский оппозиционер Георгий Цасидзе.

В экспертной среде, впрочем, сомневается в успехе "Михомайдана".

"Перевес огромный, а не в пару процентов, поэтому сомнительно, что удастся оспорить результаты. А погружения страны в хаос и беспорядки, если начнется революция, мало кто хочет. Из-за эпидемии у многих упали и так небольшие доходы, поэтому грузины хотят стабильности. Хотя к правительству много вопросов, но и оппозиция не сумела завоевать всеобщего доверия из-за своей разобщённости, они не пошли единым блоком против власти, даже смогли договориться о кандидатуре премьера (часть выступала против Михо, которого выдвигали "националы"), что и привело к поражению", - сказала нам грузинская журналистка Пати Натцвишвили.

Дальше, по словам экспертов, все зависит от того, какую линию выберет Запад - поддержит ли протесты, создавая еще один очаг напряженности на границах России, или признает выборы.