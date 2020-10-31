Конституционный суд Украины (КС), который недавно признал незаконными положения антикоррупционного законодательства, готовится рассмотреть дело о неконституционности языкового закона. Решение будет принято на закрытом заседании во вторник, 3 ноября.

Об этом гласит повестка дня заседания КС, обнародованная в субботу, 31 октября.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в документе.

Напомним, во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес решение о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции". Таким образом, становится практически невозможным привлечение чиновников к какой-либо ответственности за любые нарушения антикоррупционного законодательства.

Уже 29 октября президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду о лишении полномочий всех судей Конституционного суда. В свою очередь Венецианская комиссия выступила против этой инициативы главы государства.

Ранее мы писали о том, что Конституционный суд начал рассматривать отмену закона "о тотальной украинизации".