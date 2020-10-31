Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 20:00 по тбилисскому времени, по предварительным данным, составляет 56,11%.

Об сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге, передает агентство "Спутник".

В частности, свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.

"Самая высокая активность в 19 округе, где активность 63,8%. Самая низкая явка в округе Квемо Картли – 51%", - сказала Микеладзе.

Всего сегодня в Грузии выбирали депутатов 3 526 023 избирателя, из которых 3 511 853 проживают в Грузии, а остальные 14 170 – за границей.

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.

Для сравнения, уровень явки избирателей на местных выборах на Украине 2020 года составил 36,88%, что на 19,33% меньше, чем на парламентских выборах в Грузии.

Напомним, в Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

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