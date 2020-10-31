Напавшим сегодня с ножом на полицейских у здания ГУ МВД по Москве оказался уроженец Дагестана Аслана Байсунгуров, ранее судимый за похожее преступление и проходивший лечение в психиатрической клинике. К преступлению его якобы подтолкнули "голоса в голове".

Об этом информирует телеграм-канал Lifeshot со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что Байсунгуров ранее лечился в психлечебнице в Санкт-Петербурге. При этом как он оказался в Москве на данный момент неизвестно. В ходе нападения он несколько раз ударил полицейских кулаком и даже попытался выбить пистолет у одного из правоохранителей.

После инцидента мужчину доставили в отделение для допроса. Там выяснилось, что Байсунгуров находился в неадекватном состоянии. Во время разговора со следователями преступник признался, что к нападению его подтолкнули "голоса в голове"

Также стало известно, что в 2014 году уроженец Дагестана был судим за нападение на представителя правоохранительных органов.

Также телеграм-канал показал видео сегодняшнего инцидента.

Ранее мы писали о том, что для определения психического состояния преступника правоохранители назначили ему психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, недавно в Татарстане вооруженный ножом подросток напал на отделение полиции МВД. Молодого человека застрелили. Во время нападения он называл полицейских "неверные" и выкрикивал: "Аллах акбар!".