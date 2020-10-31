Актер Гоша Куценко, дважды заразившийся коронавирусной инфекцией, дал рекомендации поклонникам в эфире телеканала НТВ.

"Десять дней пролежав в больнице, в стационаре, насмотревшись на все, поднабрав информации, я понял, что маска — это очень важный атрибут", — сказал артист.

Куценко также добавил, что, помимо ношения маски, нужно соблюдать социальную дистанцию, и назвал это "самой лучшей рекомендацией".



Актер рассказал, что первый раз антитела к коронавирусу нашли у него весной. Тогда он не заметил у себя симптомов болезни. Второй раз, по словам Куценко, "было уже посерьезнее".

"Я так и не понял, где получил эту дозу. В общей сложности три недели я болел", — отметил артист.

Ранее "Страна" рассказывала, что актер Гоша Куценко еще в 2018 году попал на "Миротворец" за попытку попасть в Крым с друзьями.

Еще напомним, что Гошу Куценко обвиняли в секс-домогательствах.