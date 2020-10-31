Венецианская комиссия выступила против нарушения Конституции при решении проблемы с Конституционным судом Украины (КС), возникшей после признания незаконными положений антикоррупционного законодательства. Речь идет об инициативе главы государства, касающейся роспуска всего состава КС.

Об этом в субботу, 31 октября, сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

"Внимание! Опубликована позиция Венецианской комиссии и GRECO по КС Украины. Несколько минут назад Венецианская комиссия и GRECO высказались о недопустимости нарушения Конституции при разрешении кризиса, спровоцированного КСУ. Письмо с соответствующим заявлением было направлено на имя спикера ВРУ. Составители отмечают, что борьба с коррупцией и верховенство права должны идти бок о бок. Только таким образом будет обеспечено постоянное доверие к власти", - написала Ясько и прикрепила документы, подтверждающие позицию Венецианской комиссии по этому вопросу.

Напомним, во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес решение о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции". Таким образом, становится практически невозможным привлечение чиновников к какой-либо ответственности за любые нарушения антикоррупционного законодательства.

Уже 29 октября президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду о лишении полномочий всех судей Конституционного суда. В свою очередь в партии "Европейская солидарность" заявили, что не будут голосовать за инициативу главы государства, а лидер "Батькивщины" назвала идею Зеленского смешной и абсурдной. Похожее мнение сложилось и у представителей "Голоса", а также "Оппозиционной платформы - За жизнь".