Королева Великобритании Елизавета II уступит престол принцу Чарльзу, когда ей исполнится 95 лет.

Об этом заявил королевский биограф Роберт Джобсон, передает Daily Mail.

По словам Джобсона, Елизавета II отречется от престола в 2021 году.

"Я по-прежнему твердо уверен, что когда королеве исполнится 95 лет, она уйдет в отставку", – сказал Джобсон.

Комментарии Джобсона прозвучали незадолго до 25-й годовщины известного интервью принцессы Дианы в 1995 году для BBC Panorama.

"В тот период между объявлением о разлуке [Чарльза и Дианы] она [Диана] фактически добивалась того, чтобы получить все, что хотела", – сказал Джобсон.

Отметим, что 94-летняя королева Елизавета II находится на престоле 68 лет. 21 апреля 2021 года ей исполнится 95 лет, а принцу Чарльзу 14 ноября исполнится 72 года.

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