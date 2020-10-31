Бывший президент Грузии и глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили, партия которого, "Единое национальное движение", терпит поражение на парламентских выборах, заявил, что его не интересует должность главы грузинского правительства.

Об этом он заявил в эфире одного из грузинских телеканалов вечером в пятницу, 31 октября.

"Национальное движение" получило вдвое больше, чем другие партии, но сейчас не время делить - кто сколько получил. Сейчас имеет значение наша страна. Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой", - сказал Саакашвили.

Политик также заявил, что сейчас грузинской оппозиции необходимо найти кандидатуры на должности в новом правительстве, которые устроят народ страны.

Слова Саакашвили о премьерстве с 02:47. Видео: Facebook/ Mikheil Saakashvili

Напомним, ранее Саакашвили дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября. Однако результаты экзитполов свидетельствуют о том, что основанная политиком партия "Единое национальное движение" занимает лишь второе место по итогам голосования.

Стоит отметить, что Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Там он был заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий. На родине политик объявлен в розыск.

Однако в августе этого года Саакашвили утверждал, что уедет из Украины ради участия в предвыборной кампании в Грузии. Тем не менее, этого не случилось - сегодня политик комментировал ход парламентских выборов в своей родной стране находясь на территории Украины.