Президент США Дональд Трамп заявил, что американские медики якобы умышленно завышают статистику по коронавирусу, чтобы заработать больше денег.

Об этом он сказал во время избирательной встречи в Мичигане, передает CNN.

"Наши врачи - очень умные люди. Итак, что они делают. Говорят: извините, но все умирают от COVID ... А это около $2 тысяч надбавки, поэтому они имеют больше денег", - сказал Трамп.

Напомним, 30 октября в США был зафиксирован самый высокий показатель ежедневной заболеваемости за весь период пандемии, а в 17-ти штатах зарегистрировано рекордное количество госпитализаций. Это стало третьим суточным антирекордом за трое суток.

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