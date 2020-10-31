Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавируса.

"Со вторника, 3 ноября, 00.00 до конца ноября в Австрии будет второй локдаун. Как и весной, будет необходимо отказаться от многих важных для нас сфер, и я хотел бы дать краткий обзор. Больше невозможны будут мероприятия, это касается культуры, спорта, свободного времени", - сказал Курц на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Использование отелей будет невозможно, за исключением командировок. Также закрываются предприятия общественного питания, за исключением самовывоза и доставки.

По его словам, старшие классы и студенты университетов перейдут на дистанционное обучение, детские сады продолжат работу в обычном режиме. В этот раз не будут закрываться магазины и предприятия сферы обслуживания. Там, где возможно, компаниям следует переводить сотрудников на удаленную работу.

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