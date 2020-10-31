Грипп и коронавирусная болезнь Covid-19 отличаются друг от друга прежде всего степенью заразности и длительностью инкубационного периода.

Об этом со ссылкой на данные американского Центра по контролю и профилактики заболеваний (CDC) информирует газета Huffington Post.

Так согласно заверениям экспертов, в условиях большого скопления людей вероятнее заразиться коронавирусом, чем заболеть гриппом. Это обусловлено слабым иммунитетом у населения Земли к SARS-CoV-2.

Также инкубационный период, во время которого болезнь проявляет себя бессимптомно, значительно длиннее у Covid-19, чем у гриппа. Если у последнего заболевания это "окно" может составлять всего три дня после заражения, то у коронавируса оно может длиться до двух недель.

Еще одной отличительной особенностью коронавируса является то, что носитель передает его большему количеству людей. Индекс репродукции гриппа оценивают в 1-1,3 человека, тогда как зараженный SARS-CoV-2 может передать его десяти и более людям. Это также объясняется слабым иммунитетом к новому вирусу у популяции.



Напомним, согласно последнему исследованию ученых, у большинства здоровых людей, которые излечились от коронавируса, формируется длительный иммунитет от этого заболевания.

Ранее известный российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн назвал группу людей, которым прививка будущей вакциной от коронавируса точно никак не поможет.