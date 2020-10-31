Стали известные результаты опросов избирателей, мнение которых узнавали при выходе из участков после голосования на парламентских выборах в Грузии.

Напомним, в субботу, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и 2 блока. В выборах также участвует партия Михаила Саакашвили - "Единое национальное движение".

Экзитпол Rustavi2

Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 52,26%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением получает - 25,33%.

Информация представлена по данным на 17:30 по тбилисскому времени.

Барьер в 1% также предолевают:

"Европейская Грузия" 4,2%;

"Гирчи" 3,52%;

"Лело" 2,61%;

"Стратегия Агмашенебели" 2,37%;

"Альянс Патриотов" 2,29%;

"Лейбористская партия" 1,22%;

"Алеко Элисашвили – Граждане" 1,02%.

Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 17:00 по тбилисскому времени составляет 45,77%.

Экзитпол Formula TV

Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 46%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением получает - 28%.

Барьер в 1% также предолевают:

"Европейская Грузия" - 5%;

"Гирчи" - 3%;

"Лело" - 3%;

"Альянс патриотов" - 2%;

"Стратегия Агмашенебели" - 2%.

Авторы экзит-полла отмечают, что 50% опрошенных отказались отвечать на вопрос, за кого голосовали.

Экзитпол "Мтавари архи"

Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 41%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением получает - 33%.

На основании данных экзит-полла другие партии получили:

Европейская Грузия – 5%;

Лело – 4%;

Стратегия Агмашенебели – 3%;

Гирчи – 3%;

Альянс патриотов – 2%;

Лейбористская партия – 2%;

Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – 1%;

Алеко Элисашвили и граждане – 1%;

Другие партии - 5%.

Экзитпол Imedi

Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 55%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением получает - 23%.

Барьер в 1% также преодолевают:

"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) - 3%;

"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) - 3%;

"Лело для Гузии" (Мамука Хазарадзе) - 3%;

"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) - 3%;

"Георгий Вашадзе Стратегия Агмашенебели" - 3%;

Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) - 1%;

"Единая Грузия" (Нино Бурджанадзе) - 1%;

"Граждане" (Алеко Элисашвили) - 1%.

В случае, если результаты экзитполов совпадут с итогами ЦИК Public Opinion Strategies, правящая партия получит большинство в парламенте десятого созыва и сможет утвердить новое правительство.



Ранее "Страна" рассказывала, как сторонники Саакашвили вышли на митинг в Тбилиси.