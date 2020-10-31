Партия Саакашвили вновь проиграла выборы в Грузии - экзитполы
Стали известные результаты опросов избирателей, мнение которых узнавали при выходе из участков после голосования на парламентских выборах в Грузии.
Напомним, в субботу, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и 2 блока. В выборах также участвует партия Михаила Саакашвили - "Единое национальное движение".
Экзитпол Rustavi2
Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 52,26%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением получает - 25,33%.
Информация представлена по данным на 17:30 по тбилисскому времени.
Барьер в 1% также предолевают:
- "Европейская Грузия" 4,2%;
- "Гирчи" 3,52%;
- "Лело" 2,61%;
- "Стратегия Агмашенебели" 2,37%;
- "Альянс Патриотов" 2,29%;
- "Лейбористская партия" 1,22%;
- "Алеко Элисашвили – Граждане" 1,02%.
Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 17:00 по тбилисскому времени составляет 45,77%.
Экзитпол Formula TV
Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 46%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением получает - 28%.
Барьер в 1% также предолевают:
- "Европейская Грузия" - 5%;
- "Гирчи" - 3%;
- "Лело" - 3%;
- "Альянс патриотов" - 2%;
- "Стратегия Агмашенебели" - 2%.
Авторы экзит-полла отмечают, что 50% опрошенных отказались отвечать на вопрос, за кого голосовали.
Экзитпол "Мтавари архи"
Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 41%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением получает - 33%.
На основании данных экзит-полла другие партии получили:
- Европейская Грузия – 5%;
- Лело – 4%;
- Стратегия Агмашенебели – 3%;
- Гирчи – 3%;
- Альянс патриотов – 2%;
- Лейбористская партия – 2%;
- Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – 1%;
- Алеко Элисашвили и граждане – 1%;
- Другие партии - 5%.
Экзитпол Imedi
Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 55%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением получает - 23%.
Барьер в 1% также преодолевают:
- "Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) - 3%;
- "Гирчи" (Зураб Джапаридзе) - 3%;
- "Лело для Гузии" (Мамука Хазарадзе) - 3%;
- "Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) - 3%;
- "Георгий Вашадзе Стратегия Агмашенебели" - 3%;
- Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) - 1%;
- "Единая Грузия" (Нино Бурджанадзе) - 1%;
- "Граждане" (Алеко Элисашвили) - 1%.
В случае, если результаты экзитполов совпадут с итогами ЦИК Public Opinion Strategies, правящая партия получит большинство в парламенте десятого созыва и сможет утвердить новое правительство.
Ранее "Страна" рассказывала, как сторонники Саакашвили вышли на митинг в Тбилиси.