Во Франции расстреляли православного священника
В Лионе раздались несколько выстрелов у греческой церкви.
Об этом 31 октября сообщает сайт Le Progres.
Отмечается, что выстрелы были слышны в 7-м округе Лиона. В настоящее время на месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Они оцепили периметр территории, на которой произошла стрельба.
Одного раненого эвакуировали в госпиталь. По данным издания, это православный священник. Он сказал, что не знает человека, который напал на него. Нападавший до сих на свободе.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Вене около 50 турок с криками "Аллаху акбар!" разгромили католическую церковь.
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