В Лионе раздались несколько выстрелов у греческой церкви.

Об этом 31 октября сообщает сайт Le Progres.

Отмечается, что выстрелы были слышны в 7-м округе Лиона. В настоящее время на месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Они оцепили периметр территории, на которой произошла стрельба.

Одного раненого эвакуировали в госпиталь. По данным издания, это православный священник. Он сказал, что не знает человека, который напал на него. Нападавший до сих на свободе.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Вене около 50 турок с криками "Аллаху акбар!" разгромили католическую церковь.

Также мы писали, как в Херсоне ввели план "Сирену" из-за стрельбы в парке.