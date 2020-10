Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, ученые открыли новое заболевание под названием VEXAS, которое может быть смертельно опасно для мужского населения Земли. Оно сопровождается образованием тромбов и может привести к летальному исходу в 40% случаев.

Об этом гласят результаты исследования, опубликованного американскими исследователями в академическом журнале The New England Journal of Medicine.

Так, основными признаками недавно выявленного недуга являются необъяснимая лихорадка, активное тромбообразование, воспалительные процессы хрящевой и легочной ткани и воспаление кровеносных сосудов.

Американские ученые подчеркивают, что заболевание VEXAS не является широко распространенным и, скорее всего, является следствием генетической мутации в гене UBA1.

Исследователям удалось выявить только 50 мужчин с этой болезнью, однако не исключается, что их число может быть на порядок выше.

