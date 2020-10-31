Общая заполненность коек в опорных больницах первой волны для больных Covid-19 в Украине достигла 67,2%.

Такие данные в субботу, 31 октября, обнародовало министерство здравоохранения.

В Минздраве отметили, что во всех областях этот показатель превышает необходимые для ослабления коронавирусного карантина 50%.

При этом самые высокие показатели загруженности больничных коек зафиксированы в:

Одесской области - 87,3%;

Житомирской области - 85,9%;

Полтавской области - 85,4%.

Наименее загруженные больницы в:

Тернопольской области - 54,9%;

Николаевской области - 55,6%;

Херсонской области - 55,6%.

Средний показатель заболеваемости Covid-19 в Украине составляет 246,4 за 14 дней на 100 тысяч населения.

Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в

Черновицкой области - 467,7;

Хмельницкой области - 419,3;

Тернопольской области - 338,7.

В то же время, самые низкие показатели заболеваемости наблюдаются в

Кировоградской области - 107,9;

Винницкой области - 137,0;

Днепропетровской области - 137,5.

Загруженность больничных коек в Киеве составляет 69,3%, заболеваемость - 254,3.

Напомним, с понедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование. Согласно ему, Харьков остается в "красной" зоне, а Киев продолжит пребывать в "оранжевой".

Ранее Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам Украины по состоянию на 31 октября.