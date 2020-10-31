В ковид-больницах Украины заняты 70% коек. В трех регионах загруженность более 85%
Общая заполненность коек в опорных больницах первой волны для больных Covid-19 в Украине достигла 67,2%.
Такие данные в субботу, 31 октября, обнародовало министерство здравоохранения.
В Минздраве отметили, что во всех областях этот показатель превышает необходимые для ослабления коронавирусного карантина 50%.
При этом самые высокие показатели загруженности больничных коек зафиксированы в:
- Одесской области - 87,3%;
- Житомирской области - 85,9%;
- Полтавской области - 85,4%.
Наименее загруженные больницы в:
- Тернопольской области - 54,9%;
- Николаевской области - 55,6%;
- Херсонской области - 55,6%.
Средний показатель заболеваемости Covid-19 в Украине составляет 246,4 за 14 дней на 100 тысяч населения.
Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в
- Черновицкой области - 467,7;
- Хмельницкой области - 419,3;
- Тернопольской области - 338,7.
В то же время, самые низкие показатели заболеваемости наблюдаются в
- Кировоградской области - 107,9;
- Винницкой области - 137,0;
- Днепропетровской области - 137,5.
Загруженность больничных коек в Киеве составляет 69,3%, заболеваемость - 254,3.
Напомним, с понедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование. Согласно ему, Харьков остается в "красной" зоне, а Киев продолжит пребывать в "оранжевой".
Ранее Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам Украины по состоянию на 31 октября.