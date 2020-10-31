Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин считает, что скандал вокруг Конституционного суда (КС) был создан в целях отвлечь внимание общественности от провала пропрезидентской партии "Слуга народа" на местных выборах и неэффективной борьбы властей с эпидемией коронавирусной болезни.

Об этом экс-спикер парламента заявил в комментарии "Стране".

"Нынешний вселенский шум по решению КС - это кость, которую бросили обществу для обсасывания. Во-первых, чтобы перекрыть тему результатов выборов - поражений, побед и измен. Во-вторых, переключить внимание с беспомощности в противодействии коронавируса, нарастающих смертей, в том числе из-за нехватки самого необходимого. Тогда как ковидный бюджетный фонд растранжиривается. Например, на патриотическое кино", - уверен Литвин.

Также бывший председатель Рады считает, что таким образом власти пытаются направить общественное недовольство на искусственно созданного врага.

"Стараются удержать в контролируемых пределах настроения людей, приглушить и не выпустить на политическую поверхность социальные недовольства. Падением уровня жизни, ростом цен и т.п. Отсюда - четвертый: канализировать и направить гнев и энергию активно неравнодушных в выгодное для себя русло, указав ему врага. Слияние до истерики темы с действиями КС - наглядное тому подтверждение", - считает Литвин.

А главное, по его мнению, с помощью скандала вокруг КС власть заметает следы, поскольку решением суд отвел удар от многих уважаемых людей. Литвин также уверен, что уличные протесты против КС являются фикцией.

"Тех же депутатов, на которых клейма негде ставить. Зная украинские политические нравы и практики, могу утверждать: если бы из высоких кабинетов не "подмигнули", подобного бы шага КС не сделал. Теперь, когда дело сделано, "горят праведным гневом", который предназначен для кураторов и партнеров Украины. Демонстрируют для них агрессивную настроенность немедленно законодательно урегулировать проблему и разогнать этот состав судей КС. Все - "по-честному". Но есть два момента. Первый - необходимые законодательные акты можно и нужно принять. И они будут приняты под наблюдением "партнеров" Украины. Только в политической плоскости и с признаками конституционного переворота", - анализирует Литвин.

Он добавил, что все дела, которые рассматривались до этого антикоррупционных органами, уже "похоронены".

"Решение КС никто отменить не может. И не отменит. Придется предлагать "жить по-новому" с чистого листа. А там, глядишь, новый КС что-то учудит. Второй момент: нынешний состав КС разгонят чтобы: а) отвести подозрения в причастности к такой, с позволения сказать, сделке; б) завести в КС полностью свои кадры. Кстати, соответствующие наработки в этом плане давно сделаны. В том числе из тех, кто сейчас особенно активно развенчивает судей КС, намыливая себе дорогу. Можно было спокойно, без истерики нормировать эту проблему. Так нет - раздули ее на весь мир. Теперь "вдохновенно" будут работать над ней", - возмущен Литвин.

"А кому вообще нравятся суды? Никому! Давайте их полностью разгоним. Может, станет лучше? Зря не вынесли это на опрос", - иронизирует бывший спикер парламента.

Напомним, во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес решение о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции". Таким образом, становится практически невозможным привлечение чиновников к какой-либо ответственности за любые нарушения антикоррупционного законодательства.

Уже 29 октября президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду о лишении полномочий всех судей Конституционного суда. Однако источник "Страны" в руководстве парламента заверил, что эта инициатива не будет поддержана Радой. В то же время, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заверил, что большинство его коллег по фракции готовы проголосовать за законопроект.

Ранее мы писали о критике инициативы президента со стороны "Оппозиционной платформы - За жизнь", главы фракции "Голос", лидера фракции "Батькивщина" и представителя "Европейской солидарности".