В начале ноябре в Украину придут дожди и мокрый снег. В Карпатах возможны заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в субботу, 31 октября.

"В следующие трое суток в большинстве областей пройдут дожди, завтра в Карпатах с мокрым снегом, 2 ноября в северных, центральных и южных областях без существенных осадков", - сообщили синоптики.

По данным синоптиков, ночью и утром местами будет туман. Ветер преимущественно северо-западный, умеренный.

"Температура ближайшей ночью 5-11 ° тепла, в западных областях, 2-3 ноября по всей Украине 1-7 ° тепла; днем 7-12 °, на юге и востоке страны до 15 °; в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла", - добавили синоптики.

Напомним, ранее синоптик рассказала, что в первый день ноября в Украине "дождя хватит на всех".

Также мы писали, что в последний день октября Карпаты замело снегом.