В центре Москвы мужчина напал на правоохранителей у главка МВД и нанес им несколько ударов ножом.

Как сообщает Следком РФ, мужчина задержан.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), - говорится в сообщении.

По версии следствия, 31 октября 2020 года мужчина, находясь на улице Петровка в городе Москве, напал и нанёс несколько ударов сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование в целях охраны общественного порядка.

В настоящее время мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Для определения психического состояния здоровья задержанному будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта, применившего физическую силу, меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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