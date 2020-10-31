Белорусские пограничники задержали четырех "радикально настроенных" человек, у которых при себе было оружие.

Об этом заявил официальный представитель Государственного погранкомитета Беларуси Антон Бычковский, передает "РИА Новости" в субботу, 31 октября.

"Двадцать восьмого октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения", – сказал Бычковского.

По его словам, у задержанных обнаружены две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамера, флеш-накопители, сим-карта одного из украинских сотовых операторов, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения.

Также Бычковский сообщил, что у них была и другая специальная экипировка и снаряжение, палатки, саперная лопата, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах.



"В настоящее время совместной следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деятельности задержанных", – добавил представитель погранкомитета.

Напомним, ранее Беларусь заявила о закрытии своих границ и объяснила, кто все-таки сможет въехать.

Также сообщалось, что Беларусь и Россия утвердили план совместной охраны границ.