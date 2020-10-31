Беларусь закрывает свою границу на въезд. Список тех, для кого сделали исключение
С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.
Об этом говорится в заявлении Госпогранкомитета страны.
Отмечается, что данное ограничение не распространяется на:
1. Иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;
2. Глав и членов официальных делегаций;
3. Иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;
4. Водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
5. Членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
6. Иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;
7. Иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;
8. Иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;
9. Иностранцев, следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;
10. Иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;
11. Граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию;
12. Иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года.
На лиц, прибывающих в Беларусь через национальный аэропорт Минск, также не распространяется данное ограничение.
Напомним, в МИД рекомендовали украинцам следить за новостями на сайте перед поездкой в Беларусь.
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