В субботу, 31 октября, в Словакии стартовало общенациональное тестирование населения на наличие коронавирусной инфекции. С самого утра люди начали выстраиваться в длинные очереди.

Об этом пишет издание "Aktuality".

Так, месте, в которых принимают анализы, открылись в 7 утра и проработают до 22 вечера. В Городах с самого утра начали формироваться пробки и очереди желающих сдать тест, что можно будет сделать в рамках первого этапа тестирования также и в воскресенье, 1 ноября.

В некоторых городах, в том числе в Братиславе, людям пришлось стоять в очереди часами. К операции на помощь медикам привлечена армия.

Людям проводят быстрое тестирование на антиген, результаты которого сообщают в запечатанном конверте в течение 15-30 минут. Тесты на антиген дают быстрые результаты, но не считаются столь надежными, как ПЦР-тест.

Напомним, ранее власти Словакии запретили свободно передвигаться гражданам без отрицательного результата теста на коронавирус.

Также мы писали, что Словакия начала бесплатно тестировать все население на коронавирус.