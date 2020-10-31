Сегодня, на 91-м году жизни умер всемирно известный актер и лучший Джеймс Бонд своего времени - Шон Коннери.

Это весьма яркая личность в мировом кинематографе. Известен он был и в Советском Союзе - хотя сагу об агенте 007 там не показывали.

Вспомнили его биографию и лучшие фильмы.

Пролетарий и качок из Эдинбурга

Будущий актер родился в столице Шотландии - Эдинбурге - в абсолютно пролетарской семье: мать его была уборщицей, а отец рабочим. Жили бедно.

"Когда родился мой брат Нил, он занял мое место в комоде, а меня переселили на кушетку. Мой отец был работягой, он приносил домой два доллара в неделю", - рассказывал Коннери журналу Esquire.

В подростковом возрасте Коннери работал молочником, помощником мясника, а потом пошел в военные моряки. Но его туда не взяли по состоянию здоровья. После чего будущий Бонд стал, как и его отец, разнорабочим. Испробовал все: дорожное строительство, возчиком угля и даже изготовителем гробов.

Актерская карьера Шона началась в 50-х: он поступил в Эдинбургский королевский театр. Это произошло благодаря увлечению Коннери бодибилдингом. В 1953 году он увидел объявление в газете о соревнованиях, принял в них участие и занял третье место на конкурсе "Мистер Вселенная".

Кстати, в культуризм Коннери подался не просто из любви к этому спорту: дело в том, что так можно было зарабатывать, позируя натурщиком для скульпторов и художников.

После этого Шона взяли в театр - актером кордебалета. Коннери мог поднять партнершу одной рукой и подбросить вверх. Этот талант оценили.

Театр открыл ему путь в актеры. Коннери пробует силы в разных проекта - на сцене, на телевидении. Но до 31 года он еще никому не известен.

В большое кино он прорвался в 1958 году: вышла мелодрама "Другое время, другое место" с Коннери в одной из главных ролей.

Во время съемок он завязал роман с актрисой Ланой Тернер, которая в тот момент была девушкой американского криминального авторитета Джонни Стомпанато. Гангстер, прознав о том, ворвался на съемки и навел на Коннери пистолет. Но актер его разоружил и буквально выбросил из павильона.

Карьера молодого актера пошла в гору после того, как он снялся в первой серии бондианы.

Лучший Бонд всех времен и народов

С 1962 года Шон Коннери снимается в саге про британского шпиона и диверсанта Джеймса Бонда. Ее экранизировали по романам Яна Флеминга.

Попал он в фильм после проб. Однако сами создатели были не уверены, кого же утвердить на роль. В итоге фото более чем десятка претендентов напечатали в газете, предложив ее читателям выбрать самостоятельно. Большинство голосов сошлось на Коннери.

Дебют - фильм "Доктор Ноу" - получился столь удачным, что после этого Коннеры сыграл еще в шести кинолентах об агенте Ми-6.

Первого Бонда актер сыграл в возрасте 32-х лет, а последнего - будучи 53-летним. Последним фильмом саги стал "Никогда не говори никогда".

Вот полный список фильмов о Бонде с участием Коннери:

"Доктор Ноу" (1962)

"Из России с любовью" (1963)

"Голдфингер" (1964)

"Шаровая молния" (1965)

"Живешь только дважды" (1967)

"Бриллианты навсегда (1971)

"Никогда не говори никогда" (1983)

Коннери периодически пытались менять на других актеров. После "Живешь только дважды" на роль суперагента взяли малоизвестного у нас артиста Джорджа Лэзенби, но фильм с ним провалился. Зрители требовали вернуть Коннери. И он вернулся в "Бриллиантах навсегда".

После них - более чем десятилетний перерыв: роль Бонда играл актер Роджер Мур, который снялся в семи лентах саги. Но в итоге Коннери все равно позвали в еще один фильм бондианы. И по многочисленным опросам зрителей был назван лучшим Бондом из всех (включая последние серии).

Правда, сам Коннери своего героя не жаловал.

"Мне очень не нравится мой герой, лишенный элементарной человечности. Все в нем рассчитано, он безжалостен, вокруг себя создает атмосферу, полную ненависти к человечеству. Он занимается расследованием преступлений только потому, что это дает ему возможность постоянно нажимать на курок своего пистолета. Зачастую, играя Бонда, я испытывал дурноту от необходимости все время душить, резать, колоть, бить, терзать. А ведь я в жизни не прицелился даже в кролика", - говорил актер.

Коннери и СССР

Благодаря бондиане Шон Коннери стал известен по всему миру. В том числе - на территории Советского Союза, где сагу о британском агенте в прокате не показывали. Что было закономерно: это был идеологический чуждый продукт, восхваляющий разведку потенциального противника.

Тем не менее, советские люди о Коннери слышали.

Во-первых, благодаря советско-британскому художественному фильму "Красная палатка", ради съемок в котором 35-летний Коннери прилетал в СССР. Там он сыграл роль норвежского полярника Амундсена. Фильм увидел свет в 1968 году.

Озвучивал "Бонда" советский актер Юрий Яковлев (умер в ноябре 2013 года).

Во-вторых, благодаря барду Владимиру Высоцкому, который спел песню "Про Джеймса Бонда, агента 007". Это была шуточная песня на тему приезда Коннери в Россию на съемки "Красной палатки".

По словам Высоцкого, актер приехал с охраной, потому что привык к популярности у себя на родине. Однако в Союзе о нем никто не знал, поэтому толпы поклонников "Бонда" не одолевали. В связи с чем ему сначала было хорошо, потому что можно было свободно передвигаться. А потом стало тоскливо.

В связи с этим бард написал похожую историю-песню про агента 007.

Вот текст песни Высоцкого:

Какие еще фильмы с Коннери стоит посмотреть

Шон Коннери снимался во многих качественных лентах. Так, например, он сыграл отца Индианы Джонса в третьей серии одноименной саги.

Также он снялся в одной из главных ролей фильма "Имя розы" по роману Умберто Эко.

Коннери сыграл в нескольких частях фильма "Горец", боевике "Скала" и многих других. За роль в гангстерском фильме "Неприкасаемые" актер взял премию "Оскар".

В 1990 году Коннери снялся в примечательном фильме - "Охота за Красным Октябрем". Там он сыграл советского капитана новейшей экспериментальной подлодки "Красный Октябрь", который задумал увести ее к берегам США и сдаться американцам.

Причем экипаж корабля о намерениях капитана не знает. А своего замполита Ивана Путина, который догадывается об истинных целях героя Коннери, капитан вынужден убить.

Вот видео со сценой убийства Путина.

Кстати, зовут капитана очень странно для наших широт - Марко Рэмиус. В общем такой себе "хороший русский" для американцев.

Интересно также, где Коннери отказался сниматься. Так, именно его сначала звали на роль Гэндальфа в трилогию "Властелин колец". Также он не захотел сниматься в "Координатах Скайфолл" и очередной части "Неудержимых".

Видимо, актер придерживался позиции, что уходить надо вовремя. Свою актерскую карьеру он завершил в 2003 году и уехал жить на Багамские острова. Сняться он успел в более чем семи десятках фильмов.

Шотландский сепаратист и британский рыцарь

Актер был дважды женат, у него него есть сын Джейсон (тоже актер). О женщинах он отзывался только хорошо, за исключением британок: иностранки, как он считал, гораздо лучше соотечественниц.

Хобби Коннери - гольф. Какое-то время он владел большим полем во Франции, но потом продал его. Также он футбольный болельщик: сначала поддерживал "Селтик", потом ушел к шотландскому клубу "Рейнджерс".

Шотландия - отдельная тема для Коннери. Причем, отдельная во всех смыслах: он выступал за независимость этой части Великобритании. И даже издал об этом книгу "Быть шотландцем". В которой написал, что не хочет жить на родине, пока она зависима от Британии.

Впрочем, антибританский пафос у Коннери прекрасно уживался с тем, что он получил от королевы титул рыцаря Британской империи. Знак отличия он носил вместе с шотландским килтом.

Умер Шон Коннери в возрасте 91 года. Ранее в интервью он признавался, что испытывает проблемы с сердцем.