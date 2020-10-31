Сегодня, на 91-м году жизни умер всемирно известный актер и лучший Джеймс Бонд своего времени - Шон Коннери.
Это весьма яркая личность в мировом кинематографе. Известен он был и в Советском Союзе - хотя сагу об агенте 007 там не показывали.
Вспомнили его биографию и лучшие фильмы.
Пролетарий и качок из Эдинбурга
Будущий актер родился в столице Шотландии - Эдинбурге - в абсолютно пролетарской семье: мать его была уборщицей, а отец рабочим. Жили бедно.
"Когда родился мой брат Нил, он занял мое место в комоде, а меня переселили на кушетку. Мой отец был работягой, он приносил домой два доллара в неделю", - рассказывал Коннери журналу Esquire.
В подростковом возрасте Коннери работал молочником, помощником мясника, а потом пошел в военные моряки. Но его туда не взяли по состоянию здоровья. После чего будущий Бонд стал, как и его отец, разнорабочим. Испробовал все: дорожное строительство, возчиком угля и даже изготовителем гробов.
Актерская карьера Шона началась в 50-х: он поступил в Эдинбургский королевский театр. Это произошло благодаря увлечению Коннери бодибилдингом. В 1953 году он увидел объявление в газете о соревнованиях, принял в них участие и занял третье место на конкурсе "Мистер Вселенная".
Кстати, в культуризм Коннери подался не просто из любви к этому спорту: дело в том, что так можно было зарабатывать, позируя натурщиком для скульпторов и художников.
После этого Шона взяли в театр - актером кордебалета. Коннери мог поднять партнершу одной рукой и подбросить вверх. Этот талант оценили.
Театр открыл ему путь в актеры. Коннери пробует силы в разных проекта - на сцене, на телевидении. Но до 31 года он еще никому не известен.
В большое кино он прорвался в 1958 году: вышла мелодрама "Другое время, другое место" с Коннери в одной из главных ролей.
Во время съемок он завязал роман с актрисой Ланой Тернер, которая в тот момент была девушкой американского криминального авторитета Джонни Стомпанато. Гангстер, прознав о том, ворвался на съемки и навел на Коннери пистолет. Но актер его разоружил и буквально выбросил из павильона.
Карьера молодого актера пошла в гору после того, как он снялся в первой серии бондианы.
Лучший Бонд всех времен и народов
С 1962 года Шон Коннери снимается в саге про британского шпиона и диверсанта Джеймса Бонда. Ее экранизировали по романам Яна Флеминга.
Попал он в фильм после проб. Однако сами создатели были не уверены, кого же утвердить на роль. В итоге фото более чем десятка претендентов напечатали в газете, предложив ее читателям выбрать самостоятельно. Большинство голосов сошлось на Коннери.
Дебют - фильм "Доктор Ноу" - получился столь удачным, что после этого Коннеры сыграл еще в шести кинолентах об агенте Ми-6.
Первого Бонда актер сыграл в возрасте 32-х лет, а последнего - будучи 53-летним. Последним фильмом саги стал "Никогда не говори никогда".
Вот полный список фильмов о Бонде с участием Коннери:
- "Доктор Ноу" (1962)
- "Из России с любовью" (1963)
- "Голдфингер" (1964)
- "Шаровая молния" (1965)
- "Живешь только дважды" (1967)
- "Бриллианты навсегда (1971)
- "Никогда не говори никогда" (1983)
Коннери периодически пытались менять на других актеров. После "Живешь только дважды" на роль суперагента взяли малоизвестного у нас артиста Джорджа Лэзенби, но фильм с ним провалился. Зрители требовали вернуть Коннери. И он вернулся в "Бриллиантах навсегда".
После них - более чем десятилетний перерыв: роль Бонда играл актер Роджер Мур, который снялся в семи лентах саги. Но в итоге Коннери все равно позвали в еще один фильм бондианы. И по многочисленным опросам зрителей был назван лучшим Бондом из всех (включая последние серии).
Правда, сам Коннери своего героя не жаловал.
"Мне очень не нравится мой герой, лишенный элементарной человечности. Все в нем рассчитано, он безжалостен, вокруг себя создает атмосферу, полную ненависти к человечеству. Он занимается расследованием преступлений только потому, что это дает ему возможность постоянно нажимать на курок своего пистолета. Зачастую, играя Бонда, я испытывал дурноту от необходимости все время душить, резать, колоть, бить, терзать. А ведь я в жизни не прицелился даже в кролика", - говорил актер.
Коннери и СССР
Благодаря бондиане Шон Коннери стал известен по всему миру. В том числе - на территории Советского Союза, где сагу о британском агенте в прокате не показывали. Что было закономерно: это был идеологический чуждый продукт, восхваляющий разведку потенциального противника.
Тем не менее, советские люди о Коннери слышали.
Во-первых, благодаря советско-британскому художественному фильму "Красная палатка", ради съемок в котором 35-летний Коннери прилетал в СССР. Там он сыграл роль норвежского полярника Амундсена. Фильм увидел свет в 1968 году.
Озвучивал "Бонда" советский актер Юрий Яковлев (умер в ноябре 2013 года).
Во-вторых, благодаря барду Владимиру Высоцкому, который спел песню "Про Джеймса Бонда, агента 007". Это была шуточная песня на тему приезда Коннери в Россию на съемки "Красной палатки".
По словам Высоцкого, актер приехал с охраной, потому что привык к популярности у себя на родине. Однако в Союзе о нем никто не знал, поэтому толпы поклонников "Бонда" не одолевали. В связи с чем ему сначала было хорошо, потому что можно было свободно передвигаться. А потом стало тоскливо.
В связи с этим бард написал похожую историю-песню про агента 007.
Вот текст песни Высоцкого:
Какие еще фильмы с Коннери стоит посмотреть
Шон Коннери снимался во многих качественных лентах. Так, например, он сыграл отца Индианы Джонса в третьей серии одноименной саги.
Также он снялся в одной из главных ролей фильма "Имя розы" по роману Умберто Эко.
Коннери сыграл в нескольких частях фильма "Горец", боевике "Скала" и многих других. За роль в гангстерском фильме "Неприкасаемые" актер взял премию "Оскар".
В 1990 году Коннери снялся в примечательном фильме - "Охота за Красным Октябрем". Там он сыграл советского капитана новейшей экспериментальной подлодки "Красный Октябрь", который задумал увести ее к берегам США и сдаться американцам.
Причем экипаж корабля о намерениях капитана не знает. А своего замполита Ивана Путина, который догадывается об истинных целях героя Коннери, капитан вынужден убить.
Вот видео со сценой убийства Путина.
Кстати, зовут капитана очень странно для наших широт - Марко Рэмиус. В общем такой себе "хороший русский" для американцев.
Интересно также, где Коннери отказался сниматься. Так, именно его сначала звали на роль Гэндальфа в трилогию "Властелин колец". Также он не захотел сниматься в "Координатах Скайфолл" и очередной части "Неудержимых".
Видимо, актер придерживался позиции, что уходить надо вовремя. Свою актерскую карьеру он завершил в 2003 году и уехал жить на Багамские острова. Сняться он успел в более чем семи десятках фильмов.
Шотландский сепаратист и британский рыцарь
Актер был дважды женат, у него него есть сын Джейсон (тоже актер). О женщинах он отзывался только хорошо, за исключением британок: иностранки, как он считал, гораздо лучше соотечественниц.
Хобби Коннери - гольф. Какое-то время он владел большим полем во Франции, но потом продал его. Также он футбольный болельщик: сначала поддерживал "Селтик", потом ушел к шотландскому клубу "Рейнджерс".
Шотландия - отдельная тема для Коннери. Причем, отдельная во всех смыслах: он выступал за независимость этой части Великобритании. И даже издал об этом книгу "Быть шотландцем". В которой написал, что не хочет жить на родине, пока она зависима от Британии.
Впрочем, антибританский пафос у Коннери прекрасно уживался с тем, что он получил от королевы титул рыцаря Британской империи. Знак отличия он носил вместе с шотландским килтом.
Умер Шон Коннери в возрасте 91 года. Ранее в интервью он признавался, что испытывает проблемы с сердцем.