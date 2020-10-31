"Уступаем место следующему президенту". Музей мадам Тюссо выбросил в мусорку фигуру Трампа
Берлинский музей восковых фигур мадам Тюссо переместил президента США Дональда Трампа из экспозиции рядом с Рональдом Рейганом и Бараком Обамой в имитированный мусорный бак.
Соответствующий снимок был опубликован на странице организации в Instagram.
"Выборы в США неизбежны, и мы уступаем место следующему президенту", - говорится в сообщении.
Все желающие, рассказали в музее, смогут полюбоваться картиной до воскресенья включительно.
Обратим внимание, что на самом мусорном баке видно надпись, которая пародирует главный слоган избирательной кампании Трампа: "Выбросьте Трампа, сделайте Америку снова великой". Также в мусорке оказались и скандальные фразы действующего президента: "Фейковые новости", "вы уволены" и почему-то "я люблю Берлин".
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Die US-Wahlen stehen kurz bevor und wir machen schonmal Platz für den nächsten Präsidenten 😉 Bis einschließlich Sonntag könnt ihr Trump noch in diesem Set begegnen. Sichert euch noch Tickets für das Wochenende bevor wir ab 2. November schließen. #MitAugenzwinkern #TrumpInTrumpOut #DumpTrump #MadameTussaudsBerlin
В Берлине музей мадам Тюссо "выбросил на мусорку" фигурку Трампа. Фото: instagram.com/tussaudsberlin
Напомним, согласно опросу Fox News, президент США Дональд Трамп в течение последних нескольких недель немного сократил отставание по популярности среди избирателей от кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена.
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