Берлинский музей восковых фигур мадам Тюссо переместил президента США Дональда Трампа из экспозиции рядом с Рональдом Рейганом и Бараком Обамой в имитированный мусорный бак.

Соответствующий снимок был опубликован на странице организации в Instagram.

"Выборы в США неизбежны, и мы уступаем место следующему президенту", - говорится в сообщении.

Все желающие, рассказали в музее, смогут полюбоваться картиной до воскресенья включительно.

Обратим внимание, что на самом мусорном баке видно надпись, которая пародирует главный слоган избирательной кампании Трампа: "Выбросьте Трампа, сделайте Америку снова великой". Также в мусорке оказались и скандальные фразы действующего президента: "Фейковые новости", "вы уволены" и почему-то "я люблю Берлин".

В Берлине музей мадам Тюссо "выбросил на мусорку" фигурку Трампа. Фото: instagram.com/tussaudsberlin

Напомним, согласно опросу Fox News, президент США Дональд Трамп в течение последних нескольких недель немного сократил отставание по популярности среди избирателей от кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена.

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