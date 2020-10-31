Сегодня, 31 октября, умер британский актер и продюсер Шон Коннери. Ему было 90 лет. Причины смерти пока что неизвестны.

Об этом в субботу сообщило BBC.

Коннери снялся более чем в 70 фильмах, среди которых семь экранизаций произведений Яна Флеминга, где сэр Шон исполнил главную роль — Джеймса Бонда. За создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме "Неприкасаемые" Коннери удостоился премий "Оскар" и "Золотой глобус".

Актер получил звание "Самого сексуального мужчины" по версии журнала People и был признан самым сексуальным мужчиной века в возрасте шестидесяти девяти лет.

В 2003 году завершил свою полувековую карьеру; проживал с супругой на Багамских островах

Напомним, недавно мы писали, что глава концерна Samsung Ли Гон Хи умер после тяжелой болезни.

Также сообщалось, что на 94-м году жизни умерла мать Федора Бондарчука актриса Ирина Скобцева.