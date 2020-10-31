Умер главный Джеймс Бонд в мире кино Шон Коннери
Сегодня, 31 октября, умер британский актер и продюсер Шон Коннери. Ему было 90 лет. Причины смерти пока что неизвестны.
Об этом в субботу сообщило BBC.
Коннери снялся более чем в 70 фильмах, среди которых семь экранизаций произведений Яна Флеминга, где сэр Шон исполнил главную роль — Джеймса Бонда. За создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме "Неприкасаемые" Коннери удостоился премий "Оскар" и "Золотой глобус".
Актер получил звание "Самого сексуального мужчины" по версии журнала People и был признан самым сексуальным мужчиной века в возрасте шестидесяти девяти лет.
В 2003 году завершил свою полувековую карьеру; проживал с супругой на Багамских островах
Напомним, недавно мы писали, что глава концерна Samsung Ли Гон Хи умер после тяжелой болезни.
Также сообщалось, что на 94-м году жизни умерла мать Федора Бондарчука актриса Ирина Скобцева.