В первый день ноября в Украине "дождя хватит на всех" - синоптик
В первый день ноября украинцев ждет дождливая погода, циклон пройдет прямо над территорией страны.
Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко в Telegram.
"В первый день ноября будем с циклоном прямо над Украиной. Взгляните, какие смешные формы зон дождя в завтрашней прогностической модели для Украины - лягушка-черепаха и змеючка над ней) Ну, или кто как видит)) Так что дождя в воскресенье везде будет хватать. Но с нюансами", - говорится в сообщении.
Диденко утверждает, что восточную часть страны дожди охватят, скорее всего, во второй половине дня или вечером. При этом в западной части Украины в воскресенье существенных осадков не предвидится.
"Ветер будет юго-восточный с переходом на Северный, 5-12 м/с, местами сильные порывы. Температура воздуха в воскресный день ожидается невысокой: +8+11 градусов, на Юге и Востоке +11+14 градусов", - говорится в тексте сообщения.
Завтра в Киеве, согласно прогнозу синоптика, будет сильный дождь, который будет сопровождаться порывистым ветром и дневной температурой около +8.
"Прямо скажем, что ноябрь верен себе - от полной ноябрьской какибеки нас спасают лишь остатки роскошных цветов октября", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала о том, что синоптик прогнозирует похолодание в Украине.
Также мы сообщали, что сентябрь-2020 стал одним из двух самых жарких в истории Киева.