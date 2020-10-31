В первый день ноября украинцев ждет дождливая погода, циклон пройдет прямо над территорией страны.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко в Telegram.

"В первый день ноября будем с циклоном прямо над Украиной. Взгляните, какие смешные формы зон дождя в завтрашней прогностической модели для Украины - лягушка-черепаха и змеючка над ней) Ну, или кто как видит)) Так что дождя в воскресенье везде будет хватать. Но с нюансами", - говорится в сообщении.

Диденко утверждает, что восточную часть страны дожди охватят, скорее всего, во второй половине дня или вечером. При этом в западной части Украины в воскресенье существенных осадков не предвидится.

"Ветер будет юго-восточный с переходом на Северный, 5-12 м/с, местами сильные порывы. Температура воздуха в воскресный день ожидается невысокой: +8+11 градусов, на Юге и Востоке +11+14 градусов", - говорится в тексте сообщения.

Завтра в Киеве, согласно прогнозу синоптика, будет сильный дождь, который будет сопровождаться порывистым ветром и дневной температурой около +8.

"Прямо скажем, что ноябрь верен себе - от полной ноябрьской какибеки нас спасают лишь остатки роскошных цветов октября", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик прогнозирует похолодание в Украине.

Также мы сообщали, что сентябрь-2020 стал одним из двух самых жарких в истории Киева.