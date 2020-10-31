Власти Греции решили закрыть рестораны, бары, музеи и театры из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации. Кроме того, планируется расширить комендантский час.

Об этом сообщает Reuters.

"Греция расширит ночной комендантский час на передвижение и закроет рестораны и бары в самых густонаселенных районах страны на один месяц, чтобы сдержать всплеск заболеваемости COVID-19", - рассказал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Уточняется, что ограничительные меры вступят в силу с 3 ноября. Действовать они будут на протяжении одного месяца.

Как известно, в стране зарегистрировано меньше случаев заболевания covid-19, чем в других европейских странах. Тем не менее, наблюдается уверенный рост числа случаев инфицирования.

Напомним, похожее решение было принято властями Бельгии. Там из-за роста числа зараженных коронавирусом было решено ввести на шесть недель тотальный локдаун. С понедельника должны быть закрыты парикмахерские и магазины, которые предоставляют услуги, которые не считаются необходимыми. Также были продлены ноябрьские школьные каникулы на еще одну неделю.

Также "Страна" писала, что абсолютный антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки установили Соединенные Штаты. Там за 24 часа болезнь подтвердилась у 100 200 человек.