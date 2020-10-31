В субботу, 31 октября, Шевченковский районный суд выбирает подозреваемому в смертельного ДТП на Майдане выбирают меру пресечения. Самого мужчину привезли на машине "скорой помощи".

Об этом сообщает "УНН".

Так, машина доставила мужчину после 12:00. Он был на каталке, на которой его завезли в здание суда. Прокуроры будут требовать, чтобы мужчину оставили под стражей без права внесения залога.

Виновника ДТП на Майдане привезли в суд на машине "скорой". Фото: unn.com

Напомним, 30 октября, в Киеве случилось ужасное ДТП. В результате аварии погибли два человека, трое в больнице. Трагическое происшествие произошло в самом центре столицы - на пешеходной и проезжей части Майдана Незалежности и Крещатика. Внедорожник пролетел с улицы Институтской через толпу людей.

На кадрах не видно, что водитель пытался тормозить. Остановилась машина лишь о плотный поток авто, которые тянулись в пробке. По ходу движения Range Rover наехал на людей.

Как сообщала "Страна", по факту смертельного ДТП на Майдане Независимости в Киеве прокуратура открыла уголовное дело, решается вопрос о задержании водителя.