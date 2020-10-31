В Барселоне сотни человек во время протестов против ограничительных мер из-за коронавируса, устроили стычки с правоохранителями.

Об этом пишет издание "Паис", передает "Интерфакс".

Отмечается, что беспорядки вспыхнули в пятницу вечером, когда группа молодых людей начала бросать в сторону полиции камни и петарды. Кроме того, в СМИ опубликовали кадры, как хулиганы разбивают витрину магазина, после чего выносят из него товары: велосипеды.

Looting in Barcelona after a mix of far-left, far-right, and negationists, attack the Catalan police in protest against COVID restrictions ordered by Catalonia’s governmentpic.twitter.com/AoDSF3qUph — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) October 30, 2020

В итоге сотрудники полиции задержали 12 участников беспорядков, двое из них - несовершеннолетние.

По словам командующего полицией Барселоны Пере Феррера в беспорядках участвовали "очень агрессивные и организованные члены ультраправых группировок".

В ночь на субботу беспорядки прошли и в некоторых других городах Испании, в частности, в Бургосе.

Испания, как и многие другие страны Европы, в настоящее время стремится замедлить быстрое распространение коронавирусной инфекции.

Напомним, недавно в Риме прошли протесты против карантина. Полиция разгоняла недовольных водометами.

Также мы писали, что в Чили протестующие сожгли две церкви.