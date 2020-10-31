За прошедшие сутки, 30 октября, в Соединенных Штатах зафиксировано больше ста тысяч случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд в мире по приросту за сутки.

Об этом сообщает Reuters.

Так, предыдущий антирекорд был зафиксирован в Индии в сентябре. Тогда за сутки заболели 97,9 тысяч человек.

Уточним, что общее число заболевших в США с начала эпидемии превысило отметку в девять миллионов человек. Это приблизительно 3% от общего количества населения. Умерли от covid-19 почти 229 000 человек. Из них 926 человек за прошедшую пятницу.

Обратим внимание, что за последние две недели в Соединенных Штатах был зафиксирован прирост заболевших в приблизительно миллион человек.

До этого мы рассказывали, что вслед за фирмой Eli Lilly, приостановившей клинические испытания метода лечения коронавирусной инфекции антителами, то же самое сделала компания Regeneron Pharmaceuticals Inc, чей коктейль из антител поставил на ноги Дональда Трампа.