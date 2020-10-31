Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что большинство его коллег готово поддержать законопроект президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда.

Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram-канале.

"Провел сегодня опрос некоторых коллег из "Слуги народа". Большинство готово поддерживать законопроект президента о роспуске Конституционного суда", - говорится в сообщении.

В то же время Качура рассказал, что еще предстоит "серьезная дискуссия".

"Жду заседание фракции. Предстоит серьезная дискуссия для принятия важного государственного решения", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, 27 октября Конституционный суд отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил части полномочий НАПК.

После этого Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсуждалось решение КСУ. После этого президент внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС.

"Страна" уже писала о том, что партия Порошенко не будет голосовать за законопроект Зеленского об отставке судей КСУ.

А лидер "Батькивщины" назвала инициативу президента смешной и абсурдной.

Кроме того, мы сообщали, что "Голос" выступил против идеи Зеленского распустить КСУ.