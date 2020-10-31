В субботу, 31 октября, в Грузии начались парламентские выборы. В них принимают участие 50 избирательных субъектов - 48 партий и 2 блока.

Об этом пишет "Грузия Online" со ссылкой на ЦИК страны.

Отмечается, что сегодня для проведения выборов в Грузии открыли 3657 избирательных участков.

В едином списке избирателей зарегистрировали 3 млн 526 тыс. 023 избирателя, в том числе 14 170 за рубежом.

Отметим, что сегодня в Грузии избирают парламент 10-го созыва, который состоит из 150 мест. 20 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.

Тем временем в Украине экс-президент грузии Михаил Саакашвили обратился к своим грузинским сторонникам, призвав их не бояться и идти голосовать на парламентских выборах, которые проходят в республике в субботу. По его словам, планом властей было, чтобы на выборы не пришло достаточное количество избирателей, но "этот план уже сорван".

Перед этим в партии Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) анонсировали акцию вечером 31 октября на проспекте Руставели в Тбилиси. В ЕНД пообещали, что акция начнется после того, как закроются все избирательные участки и что она будет мирной.

В то же время, в правящей партии "Грузинская мечта" накануне предположили, что оппозиционная партия ЕНД готовится к провокациям.

В этой связи мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, что власти готовы пресечь любые попытки устроить беспорядки в стране.

Напомним, Грузия за день до выборов отменила визит 30 украинских нардепов-наблюдателей за голосованием.