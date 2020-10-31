В субботу, 31 октября, высокогорье Карпат замело снегом, а температура воздуха понизилась до 4 градусов мороза.

Об том сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 07:55 31.10.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 60 метров, ветер восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха -4 градуса, мелкий снег", - говорится в сообщении.

Напомним, первый снег в Украине был зафиксирован в этом же месте - горе Поп Иван. Однако было это еще 27 сентября.

Также "Страна" рассказывала, что в субботу, 31 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В восточных и южных регионах возможны ливни. А в Карпатах прогнозирую дожди со снегом.