По состоянию на субботу, 31 октября, ни один регион Украины не готов к ослаблению карантина. Во всех областях превышен уровень заболеваемости Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, самый высокий показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (467,7 на 100 тыс. человек), Хмельницкой (419,3) и Житомирской (380,5) областях.

Меньше всего показатели заболеваемости за две недели в Кировоградской (107,9), Винницкой (137,0) и Днепропетровской (137,5) областях.

В столице этот показатель составил 254,3, а средний по Украине - 246,4 на 100 тыс. населения.

Отметим, что регионом со значительным распространением Covid-19 считается такой, где наблюдается хотя бы один из следующих показателей: загруженность кроватей в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, превышает 50% в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирования на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень.

Напомним, ранее Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 31 октября.

Также мы писали, что Киев обновил антирекорд по количеству зараженных за сутки. Коронавирус обнаружили у 781 человека.