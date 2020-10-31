Власти Азербайджана выступили против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе и не видят оснований для этого.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны (в конфликт - Ред.). Мы также не видим возможности вовлечения какой-либо страны. Так как все соседние страны - это наши партнеры и друзья", - сказал Алиев.

По словам азербайджанского лидера, Армения стремится вовлечь ряд соседних стран в конфликт.

"Однако я уверен, этого не произойдет. Это война между нами и Арменией и все остальные должны держаться в стороне от нее", - отметил президент.

Также Алиев добавил, что турецкие истребители F-16 находятся в Азербайджане, но не были использованы в боевых действиях в Карабахе.

"Они (истребители F-16 - Ред.) находятся в Баку как показатель солидарности. Они ни в каких боях не участвуют, и их участие не планируется", - сказал азербайджанский лидер.

Напомним, сегодня стало известно, что Пашинян обратился к Путину за помощью по обеспечению безопасности в Нагорном Карабахе.

После этого в МИД РФ сообщили, что Россия окажет военную помощь Еревану, если боевые действия перейдут на территорию Армении.

Также сообщалось, что ранее Турция заявляла о готовности отправить войска на поддержку Азербайджана в Карабахе.