В Международном валютном фонде заявили, что запуск комплексной системы раскрытия информации об активах и доходах чиновников в 2016 году был важным шагом Украины в рамках борьбы с коррупцией. Поэтому его не стоит отменять.

Об этом со ссылкой на пресс-службу фонда передает "Интерфакс-Украина".

"Поддержание и повышение эффективности всех украинских антикоррупционных институтов является ключом к достижению более сильного и более справедливого роста и, следовательно, важным обязательством в рамках поддерживаемой МВФ программы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МВФ рассказали о том, что создание эффективной системы противодействия коррупции было одним из важнейших элементов взаимодействия фонда с Украиной за последние несколько лет.

В отношении текущей программы stand by в МВФ сообщили, что обсуждение нерешенных вопросов продолжаются.

Напомним, 27 октября КСУ принял решение по НАПК, в соответствии с которым декларации оставили, однако ответственность за декларирование недостоверной информации сняли.

После этого посол Украины при ЕС начал пугать отменой безвиза из-за решения КСУ по декларациям.

Кроме того, сообщалось, что президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС.