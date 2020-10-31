На Западной Украине - скандал вокруг широко разрекламированного поселка "гуцульских хоббитов", так называемого "Хобитхилла" возле Верховины в Ивано-Франковской области.

В поселке, по задумке, должны были быть построены "домики хоббитов" как в фильме "Властелин колец". Наподобие знаменитого новозеландского "Хобиттона" - домов хоббитов, оставшихся после съемок фильма.

В домики, в строительство которых люди уже инвестировали деньги, должны были начать заселяться уже летом, но этого до сих пор не произошло.

И инвесторы обвиняют авторов карпатского проекта в мошенничестве и присвоении сотен тысяч долларов.

Один из инвесторов, Павел Фищук, который заказал себе "хоббитскую хатынку" за 20 тысяч долларов, говорит, что заплатил за строительство в феврале, но пока его домик не готов.

Вместе с 15 другими "хоббитами" Фищук создал ревизионную комиссию и требует отчета, на что пошли 250 тысяч долларов, которые они заплатили за строительство.

"Строительство очень сложное, и сами "хоббиты" точно еще не знают, когда оно заработает. Бывший староста поселка Андрей Боечко (который представлялся как "вийт") вывел много денег с проекта, и на сегодня появилась проблема ликвидности Хобитхилла, - иронизирует с разговоре с нами Фищук. - А вообще, организаторы проекта от нас скрываются, мы ищем адвоката".

Сам Боечко в комментарии "Стране" убеждает, что строительство продолжается, сам он временно отошел от дел из-за участия в местных выборах, но готов вернуть деньги обиженным.

"Была попытка рейдерского захвата частью вкладчиков, и партнеры по строительству городка мне сказали, что деньги закончились. Пока я занимался предвыборной кампанией, часть вкладчиков создали кооператив. Меня заблокировали в соцсетях. Я готов выкупить у вкладчиков контракты и отдать потраченные на строительство средства, которые они мне передавали. Возьму кредит в банке и дострою городок - это моя мечта. Но пока какие-то бандиты, которые, очевидно, наняты рейдерами, требуют с меня 150 тысяч долларов", - сказал он нам.

По задумке, в "Хобитхилле" должны были построить к лету десятки домиков (часть - для сдачи туристам в аренду, часть для заселения инвесторами), с озером, коровками, овечками, пасекой, мастерскими гончаров, кузнецов, ковровщиков и резчиков.

Хатынки должны были быть разные - от одной до трех комнат, с душем, унитазом, умывальником, кухней и зоной отдыха.

Поселку обещали "атрибуты независимого государства" - от герба с гимном до конституции и исполнительной власти.

"Местные жители не будут брать и давать взяток, работать будут только легально, платя все налоги", - шуточно анонсировали городок авторы проекта.

Пока же там стоит один готовый "демонстрационный" домик, больше похожий на бандеровскую землянку-"криївку" (схрон) с флагами Украины и ОУН-УПА (кстати, Боечко заявляет, что проекты хатынок частично созданы по рассказам друга-"мольфара", который служил в УПА и жил в такой землянке)

"16 домиков достраиваются, они на разной стадии готовности", - сказал нам Боечко.

Организаторы предупреждали, что одиночных посетителей не пускают, объясняя, что пока принимают только организованные туристические группы.

За осмотр недостроенного городка берут по 100 гривен. Фото: gobithill

А те, кто таки побывали в недостроенном поселке хоббитов, жалуются на то, что за вход берут по 100 гривен.

К "гуцульским хоббитам" ведут указатели с противоречащими надписями: "Продолжается строительство городка", "Вход запрещен" и "Вход платный 100 гривен".

"100 грн. с человека за то, что ещё в проекте - это жлобство! Выбежала женщина, ей и самой неудобно было говорить, что вход платный, так как по факту ещё пока ничего нет. Но денег-то хочется! В общем, не знаю, что будет, когда закончат задуманное, но на данный момент смотреть не на что и платить нет смысла", - пишет Виктория в отзывах о поселке.

"Смотреть не на что. Хозяева, или это был прораб, мягко говоря, не приветливые, а на вопросы фыркает. Может, что-то когда-то и будет, но в очень далекой перспективе", - пишет Иванна Бучинская.

"Замечательная и интересная в будущем локация после всех перипетий строительства", - верит в перспективы проекта Сергей Кашеваров.

Другие пишут, что вообще не доехали до "Хобитхилла" из-за ужасной дороги в камнях.

Турист Андрей из Калуша, который тоже попал к гуцульским хоббитам за 100 грн, жалуется на хамство при встрече и опубликовал видео посещения в YouTube (со 2 минуты 45 секунд).

"Это не Хобитхилл, а Хамлохил! С таким настроением это хамлохил и за десять лет не достроится", - пишет в Facebook калушанин, который также заскринил, как он утверждает, переписку с Боечко.

Пользователь по имени Андрей Боечко обзывает того "быдлом", "чмошником". Сам Боечко говорит, что не переписывался с калушанином и он думает, что кто-то делал это от его имени.

"Люди массово начали приходить с мая, кидали мусор, топтали траву, вырывали цветы. Поэтому тестово мы некоторое время брали платные экскурсии", - сказал нам Боечко.