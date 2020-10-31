Захлестнувшая Польшу больше недели волна протестов под матерным лозунгом "У@бывайте!" набирает все большие обороты.

Демонстрации, которые начинались как акции против закона о запрете абортов, переросли в мощное антиправительственное движение с массовыми беспорядками и хаосом.

В Варшаве 30 октября вышли 100 тысяч человек, а по всей стране - около полумиллиона. На выходных протесты обещают стать еще более многочисленными.

Ситуация все больше напоминает украинский Майдан. Поляки даже попытались пойти на штурм резиденции главы правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), фактического лидера страны Ярослава Качиньского, который укрепил свой особняк кордоном силовиков.

Появились и местные "титушки" - выступающие на стороне властей парни спортивной внешности, нападающие на протестующих.

Полиция задержала десятки участников беспорядков.

Либеральная пресса выходит с заголовками в унисон одному из девизов движения - "Это война".

В пятницу в Варшаве на улицы вышло 100 тысяч человек

"Дежавю. Титушки, Качиньский прячется, его резиденцию пытаются штурмовать, на улицы выводят войска, прикрываясь обеспечением карантина, называют активистов "фашистами", а те поют песню итальянских партизан "Белла, чао" (помните, как Януковичу пели "Витя, чао") и "Нас не догонят" Тату. И это уже не протесты об абортах, это революция. Но ее устраивает лишь часть общества. Польша очень расколота", - сказала нам живущая в Польше журналистка Галина Мальчевская.

Между протестующими и полицией начались стычки

Часть поляков хочет перемен, это в основном интеллигенция и жители городов, которые на летних президентских выборах голосовали за либерала, мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

"Тогда представитель ПиС Дуда победил с минимальным отрывом (51% против 48%). И уже было ясно, что общество накручено, эскалация будет нарастать и Польшу ждет "взрыв". Те, кто выбрали Дуду и кто против нынешних протестов, выступают за стабильность. Это консервативная часть общества, а также селяне. В целом Польша консервативна в вопросах семьи и религии, что и стало причиной поражения Тшасковского. Противники же власти, а это другая часть Польши, которая сейчас выходит на протесты, считает, что страна движется чуть ли не к диктатуре, а правящая партия прибрала к рукам суды и пытается заткнуть рот журналистам", - сказал "Стране" польский журналист Бартош Чиж.

По последним соцопросам, на фоне протестов ПиС уже существенно теряет в популярности, а их оппоненты из "Гражданской Платформы" вместе с левыми и центристскими партиями получают 50% голосов.

Тем временем уличные акции постепенно перенеслись в парламент, где депутаты от правящей партии столкнулись с оппозицией. И обвинили оппонентов в связи с нацистской Германией.

"С сожалением должен сказать, что в зале среди членов "Левицы" и "Гражданской платформы" находятся депутаты, которые носят маски со знаками, напоминающими символы "Гитлерюгенда" и СС, – заявил вице-спикер Сейма Рышард Терлецкий, имея в виду молнию - символ протеста. – Но я понимаю, что тотальная оппозиция относится к тоталитарным моделям, и мы сожалеем об этом".

Сторонники власти проводят параллели между символикой оппозиции и фашистов

Оппозиция требует от вице-спикера извинений, правительство Польши настаивает, что протесты в условиях эпидемии недопустимы, полиция применяет слезоточивый газ, а протестующие надеются, что им удастся добиться отмены решения суда.

Власти же грозятся тюрьмой активистам - в Польше за организацию протестов дают 8 лет тюрьмы.

Варшава, которая активно подогревала протесты в Беларуси, похоже, готова использовать все силы и средства для подавления антиправительственных выступлений. А Качиньский во время речи в Сейме эмоционально назвал оппозицию преступниками".

В украинских соцсетях шутят по этому поводу, мол, польская власть, которая ругала Лукашенко и Януковича, сама идет по их пути.

"Лукашенко выражает глубокую обеспокоенность нарушением копирайта. Янукович подал в суд и требует выплат за плагиаторство", - полиция применяет слезоточивый газ", - иронизирует Андрей Шарков.