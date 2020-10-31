Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что депутатам Верховной Рады нужно поддержать законопроект, который предусматривает штрафы за несоблюдение противоэпидемических мер, в частности - за неношение масок.

Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировался на Facebook.

"Понимая, что у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно относительно ношения масок", - сказал он.

Кроме того, Степанов рассказал о сумме штрафа, который ждет украинцев, которые не носят маски в предписанных правилами Минздрава местах.

"Там четко определено, какой штраф за неношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен. Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не соблюдают эти правила", - рассказал он.

Глава Минздрава рассказал, что он уже "обратился к председателю ВР Дмитрию Разумкову", а сейчас просит нардепов поддержать законопроект.

"Этот законопроект еще не рассмотрен. Я обратился на этой неделе к председателю ВР Дмитрию Разумкову, обращаюсь сейчас к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост Covid", - уточнил он.

Степанов просит народных депутатов поддержать штрафы за неношение маски. Смотреть с 06:20. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко предложил штрафовать нарушителей карантина на месте.

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