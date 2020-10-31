Власти России готовы оказать военную помощь Армении, если боевые действия будут перенесены на территорию Армении.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Такое заявление российское ведомство сделало в связи с обращением премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую РФ может предоставить Армении для обеспечения ее безопасности.

"...Подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга", - сказано в сообщении.

В МИД РФ заявили, что в соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Отметим, что Нагорный Карабах, где сейчас ведутся военные действия, официально является территорий Азербайджана.

Напомним, ранее сообщалось, что Алиев готов начать с Пашиняном в Москве переговоры по Карабаху.

Также мы писали, Пашинян заявил о готовности Армении пойти на "болезненные компромиссы" по Карабаху.