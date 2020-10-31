В Ивано-Франковской области нашли двух туристов, которые заблудились в горах. Парень и девушка проходили по лесу несколько часов, пока их не отыскали спасатели.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС региона в субботу, 31 октября.

По данным ГСЧС, 30 октября, около 18:00, в лесном массиве вблизи горы Гомул заблудились два человека: житель города Вишневое Киевской области, 2000 года рождения и харьковчанка, 1998 года рождения.

Как рассказали спасатели, связь с заблудившимися поддерживалась. Туристов искали четыре сотрудника поста Заросляк Ворохтянского поисково-спасательного отделения.

"В 21:50 поисковики встретили заблудившихся туристов и сопроводили их в базу отдыха, в медицинской помощи они не нуждались", – сказано в сообщении.

Напомним, в прошлом году в Карпатах заблудились две туристки из Германии.

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