В субботу, 31 октября, в городской больнице №2 Челябинска произошел взрыв кислородной будки, в результате чего пришлось эвакуировать больше 150 человек.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Пожарные приняли решение об эвакуации. 150 человек временно размещены в здании стадиона имени Елесиной. Трех реанимационных пациентов эвакуируют в городскую клиническую больницу №1. Еще 20 пациентов переводят в областную клиническую больницу №3", - говорится в сообщении.

В то же время в МЧС России утверждают, что произошло возгорание кислородной будки. Это пристрой к корпусу здания размером 70х40 метров. Во время пожара произошла разгерметизация двухкубового кислородного баллона.

Погибших в результате инцидента, согласно предварительной информации, нет.

Напомним, спасатели получили сообщение о том, что на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв газа, возник пожар. Уже к 13:30 возгорание было ликвидировано. В результате происшествия погибли 2 человека.

Также "Страна" рассказывала, что 8 октября в Сирии вновь прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в городе Дераа на юго-западе страны. По предварительным данным в государственную больницу города были доставлены два человека в тяжелом состоянии.