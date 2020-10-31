В Украине за минувшие сутки зафиксировали 8 752 новых случая коронавирусной инфекции, что стало новым антирекордом. Больше всего пациентов с Covid-19 вчера выявили в Киеве и Донецкой области.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине на 09:00 31 октября 387 481 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 7 196 летальных, 158 928 пациентов выздоровели. За сутки выздоровели 3 902 пациента.

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 31 октября:

Винницкая область - 10342 (+227)

Волынская область - 13554 (+228)

Днепропетровская область - 15071 (+416)

Донецкая область - 10392 (+749)

Житомирская область - 14257 (+391)

Закарпатская область - 14470 (+312)

Запорожская область - 9909 (+342)

Ивано-Франковская область - 20392 (+411)

Кировоградская область - 2514 (+116)

Киев - 37549 (+781)

Киевская область - 16464 (+345)

Львовская область - 29828 (+514)

Луганская область - 3635 (+60)

Николаевская область - 7782 (+208)

Одесская область - 24623 (+507)

Полтавская область - 9563 (+343)

Ровенская область - 19158 (+301)

Сумская область - 11750 (+242)

Тернопольская область - 20669 (+258)

Харьковская область - 36297 (+622)

Херсонская область - 3960 (+160)

Хмельницкая область - 15724 (+497)

Черновицкая область - 21658 (+385)

Черкасская область - 9157 (+205)

Черниговская область - 8763 (+132).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 октября в центр поступило 9 328 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 462 114 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, ранее врач оценил вероятность заражения коронавирусом в офисе при одном заболевшем сотруднике. Она достигает 90%.

Также мы писали, что ученые выяснили, как долго держится иммунитет к коронавирусу.