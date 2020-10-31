Больше всего людей заразились коронавирусом в Киеве. Фото: "Страна"

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 8 752 новых случая коронавирусной инфекции, что стало новым  антирекордом. Больше всего пациентов с Covid-19 вчера выявили в Киеве и Донецкой области.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине на 09:00 31 октября 387 481 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 7 196 летальных, 158 928 пациентов выздоровели. За сутки выздоровели 3 902 пациента.

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 31 октября: 

  • Винницкая область - 10342 (+227)
  • Волынская область - 13554 (+228)
  • Днепропетровская область - 15071 (+416)
  • Донецкая область - 10392 (+749)
  • Житомирская область - 14257 (+391)
  • Закарпатская область - 14470 (+312)
  • Запорожская область - 9909 (+342)
  • Ивано-Франковская область - 20392 (+411)
  • Кировоградская область - 2514 (+116)
  • Киев - 37549 (+781)
  • Киевская область - 16464 (+345)
  • Львовская область - 29828 (+514)
  • Луганская область - 3635 (+60)
  • Николаевская область - 7782 (+208)
  • Одесская область - 24623 (+507)
  • Полтавская область - 9563 (+343)
  • Ровенская область - 19158 (+301)
  • Сумская область - 11750 (+242)
  • Тернопольская область - 20669 (+258)
  • Харьковская область - 36297 (+622)
  • Херсонская область - 3960 (+160)
  • Хмельницкая область - 15724 (+497)
  • Черновицкая область - 21658 (+385)
  • Черкасская область - 9157 (+205)
  • Черниговская область - 8763 (+132).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 октября в центр поступило 9 328 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 462 114 сообщений о подозрении на Covid-19.

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Напомним, ранее врач оценил вероятность заражения коронавирусом в офисе при одном заболевшем сотруднике. Она достигает 90%.

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