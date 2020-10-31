Нарушителей карантина в Украине начнут штрафовать на месте - Ляшко
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что украинцев будут штрафовать за нарушение введенных карантинных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, сразу на месте остановки. Соответствующий законопроект направлен в Верховную Раду.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "112.Украина".
"В повестке дня следующей сессии Верховной Рады Украины есть законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать сразу на месте нарушителя", - сказал он.
Кроме того, Ляшко рассказал, что опубликованные недавно глобальные исследования показывают, что ношение маски "не вредит здоровью, а защищает его".
"То, что мы говорим, что от ношения маски может уменьшаться количество или концентрация кислорода в крови, - было доказано, что это фейк. Если маска качественная, допущена на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью", - рассказал он.
Ляшко рассказал, что нарушителей карантина будут штрафовать на месте. Смотреть с 08:00. Видео: YouTube/112 Украина
Напомним, сегодня Украина обновила антирекорд по количеству обнаруженных за сутки заболевших коронавирусом. Заразилось более 8 700 человек.
Также "Страна" рассказывала, что согласно последнему исследованию ученых, у большинства здоровых людей, которые излечились от коронавируса, формируется длительный иммунитет от этого заболевания.