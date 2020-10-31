Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что украинцев будут штрафовать за нарушение введенных карантинных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, сразу на месте остановки. Соответствующий законопроект направлен в Верховную Раду.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112.Украина".

"В повестке дня следующей сессии Верховной Рады Украины есть законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать сразу на месте нарушителя", - сказал он.

Кроме того, Ляшко рассказал, что опубликованные недавно глобальные исследования показывают, что ношение маски "не вредит здоровью, а защищает его".

"То, что мы говорим, что от ношения маски может уменьшаться количество или концентрация кислорода в крови, - было доказано, что это фейк. Если маска качественная, допущена на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью", - рассказал он.

Ляшко рассказал, что нарушителей карантина будут штрафовать на месте. Смотреть с 08:00. Видео: YouTube/112 Украина

Напомним, сегодня Украина обновила антирекорд по количеству обнаруженных за сутки заболевших коронавирусом. Заразилось более 8 700 человек.

Также "Страна" рассказывала, что согласно последнему исследованию ученых, у большинства здоровых людей, которые излечились от коронавируса, формируется длительный иммунитет от этого заболевания.