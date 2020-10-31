Ляшко рассказал, что нарушителей карантина будут штрафовать прямо на месте. Фото из Facebook главного санврача Украины

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что украинцев будут штрафовать за нарушение введенных карантинных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, сразу на месте остановки. Соответствующий законопроект направлен в Верховную Раду.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112.Украина".

"В повестке дня следующей сессии Верховной Рады Украины есть законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать сразу на месте нарушителя", - сказал он.

Кроме того, Ляшко рассказал, что опубликованные недавно глобальные исследования показывают, что ношение маски "не вредит здоровью, а защищает его".

"То, что мы говорим, что от ношения маски может уменьшаться количество или концентрация кислорода в крови, - было доказано, что это фейк. Если маска качественная, допущена на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью", - рассказал он.

Ляшко рассказал, что нарушителей карантина будут штрафовать на месте. Смотреть с 08:00. Видео: YouTube/112 Украина

Напомним, сегодня Украина обновила антирекорд по количеству обнаруженных за сутки заболевших коронавирусом. Заразилось более 8 700 человек.

Также "Страна" рассказывала, что согласно последнему исследованию ученых, у большинства здоровых людей, которые излечились от коронавируса, формируется длительный иммунитет от этого заболевания. 

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