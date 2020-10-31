Российский врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что один заболевший коронавирусом может заразить до 90% людей в офисе, которые находятся рядом с ним.

Слова врача приводит ТАСС.

По его словам, офисы являются закрытыми непроветриваемыми помещениями, что создает высокий риск распространения коронавируса. Тимаков рассказал, что вирус не передается через мимолетные контакты на улице или кратковременном столкновении в магазине.

"Коронавирус передается при контактах в закрытых помещениях, в группах людей. Это дни рождения, какие-то мероприятия общие, те же самые дискотеки, это офисы, где большая плотность сотрудников", - сказал он.

Тимаков рассказал, что в закрытом помещении вероятность подхватить инфекцию составляет от 60 до 90 процентов. Но это при условии, что люди будут находиться в одном закрытом помещении. При мимолетных столкновениях риск заразиться составляет 5-10%.

Напомним, уровень антител к коронавирусной инфекции в крови человека падает быстрее, чем считалось ранее.

Как сообщала "Страна", известный российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн назвал группу людей, которым прививка будущей вакциной от коронавируса точно никак не поможет.