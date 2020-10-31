Вечером в пятницу, 30 октября, в столице Австрии, Вене, около 50 человек ворвались в католическую церковь Св. Антония Падуанского и с криками "Аллаху акбар!" устроили там дебош.

Об этом сообщают издания "KURIER" и "Kleine Zeitung" со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, нарушители вошли в храм, где начали бить ногами скамейки и исповедальню. Когда они шли к алтарной зоне, пастор вызвал полицию.

Хулиганам удалось скрыться до приезда правоохранителей. По предварительным данным, ни одного подозреваемого не задержали, но были установлены личности 10 предполагаемых злоумышленников, которые уже были замешаны в нарушении общественного порядка ранее.

Как отмечается, в результате нападения никто не пострадал, а преступники во время дебоша никому не угрожали. Сейчас полицейские изучают записи с камер наблюдения.

Сообщается, что нападавшие - это молодые турки, которые объединились через социальные сети.

Инцидент уже прокомментировал министр внутренних дел страны Карл Нехаммер, заявив, что приложит все ресурсы для защиты христианской общины.

"Мы будем защищать христианское сообщество всеми нашими силами. Я незамедлительно дал указание генеральному комиссару по общественной безопасности уведомить все полицейские участки о текущих событиях и усилить контроль над общественным пространством, особенно в районе Фаворитен", — сказал министр

Позже канцлер Австрии Себастьян Курц также высказался по поводу происшествия.

"Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии!", - написал Курц в Twitter.

Он также пообещал продолжать борьбу против политического ислама и "не проявлять ложной терпимости" в стране.

Напомним, нападение на австрийскую церковь произошло на фоне ряда терактов во Франции. Так, в четверг в Ницце неизвестный напал на прихожан католической церкви. Жертвами нападения стали три человека, еще шесть человек получили ранения.

Кроме того, французские полицейские утром в четверг застрелили в городе Авиньон человека, вооруженного ножом, который тоже кричал "Аллаху акбар!".