Президент США Дональд Трамп в течение последних нескольких недель немного сократил отставание по популярности среди избирателей от кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена.

Об этом говорят результаты пятничного соцопроса, который был проведен с 27 по 29 октября телеканалом Fox News.

Так, у американцев спросили, кого из политиков они бы поддержали на президентских выборах, если бы волеизъявление произошло сейчас. 52% ответили, что отдали бы свой голос Байдену. 44% сказали, что поддержали бы Трампа. Около 2% сообщили, что проголосовали бы за другого кандидата, а еще 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного из политиков.

По результатам опроса, который телеканал проводил в начале октября, проголосовать за Байдена были готовы 53% респондентов, за Трампа - 43%.

В последнем опросе принимали участие около 1,3 тыс. человек по всей стране. Вопрос им задавали по телефону.

Напомним, недавно Джо Байден вместе с женой досрочно проголосовал на выборах президента США.

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