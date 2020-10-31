Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что из-за высокого уровня заражения коронавирусом в стране будет введен локдаун на шесть недель.

Об этом сообщает Reuters.

В стране расположены штаб-квартиры ЕС и НАТО, но несмотря на это будут введены ограничения для бизнеса и общественной жизни. Меры направлены на сдерживание распространения инфекции.

Помимо этого, с понедельника должны быть закрыты парикмахерские и магазины, которые предоставляют услуги, которые не считаются необходимыми. Также были продлены ноябрьские школьные каникулы на еще одну неделю.

По словам премьера, страна может столкнуться со сбоем в работе системы здравоохранения.

До этого мы писали, что бельгийский комитет по согласованию, который объединяет руководителей федеральных и региональных властей, в связи с усилением пандемии Covid-19 принял решение ввести комендантский час на всей территории страны.

Также "Страна" рассказывала, что министра иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, которая ранее объявила, что подхватила коронавирусную инфекцию, госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.