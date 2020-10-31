В субботу, 31 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации относительно оказания помощи и обеспечения безопасности в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

"31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, детально представив ситуацию, сложившуюся в результате турецко-азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха, и существующие вызовы. В письме, в частности, подчеркнуто обстоятельство вовлечения иностранных террористов с Ближнего Востока в боевых действиях против Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Пашинян обратился с просьбой "начать безотлагательные консультации по определению вида и размера содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения "О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии" от 29 августа 1997 года".

Напомним, Алиев готов начать с Пашиняном в Москве переговоры по Карабаху.

Также мы писали о том, что Пашинян заявил о готовности Армении пойти на "болезненные компромиссы" по Карабаху.