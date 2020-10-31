В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны разработали проект указа президента о создании Центра противодействия гибридным угрозам.

Об этом шла речь во время встречи секретаря СНБО Алексея Данилова с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, передает пресс-служба ведомства.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в частности в сфере информационной безопасности, противодействия гибридным угрозам и оборонной реформе. Отдельное внимание было уделено решению Конституционного суда Украины об отмене е-декларирования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на базе аппарата СНБО разработан проект указа главы государства о создании специального центра противодействия гибридным угрозам.

"Мы круглосуточно мониторим все процессы, происходящие в инфопространстве, и осознаем, что развитие устойчивой системы противодействия гибридным угрозам и создания соответствующей структуры являются крайне актуальными", - рассказал Данилов.

Напомним, недавно Зеленский созывал экстренное заседание СНБО из-за ситуации с Конституционным судом.

Также мы писали, что в СНБО связали возобновление работы "Вконтакте" в Украине с местными выборами и спецслужбами России.