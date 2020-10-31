В Украине за минувшие сутки 8 752 человека заразились коронавирусом. Это антирекорд по новым случаям Covid-19, зафиксированным за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные СНБО.

Общее число случаев Covid-19 по состоянию на утро субботы, 31 октября, возросло до 387 481. 7 196 из них оказались летальными. 155 пациентов с коронавирусом умерли в течение минувших суток. Число выздоровевших пациентов с Covid-19 в Украине достигло 158 928 человек. 3 902 случая выздоровления зафиксировали вчера.

Напомним, "Страна" писала о том, что в прошлый раз антирекорд по новым случаям Covid-19 в Украине фиксировали 30 октября. Впервые число заразившихся за сутки превысило отметку в 8 тысяч человек и составило 8 312.

Также мы писали о том, что по словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, при 15 000 случаях коронавируса за сутки в Украине могут ужесточить карантин, но не сразу.